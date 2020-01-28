В Україні запустили нову платформу Державного фонду регіонального розвитку

Міністерство розвитку громад та територій України запустило нову онлайн-платформу Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР), на якій відбуватимуться конкурсні відбори інвестпрограм та проєктів на 2021 рік.

Про це повідомляється на сайті Мінрегіону.

"На новій платформі обласні державні адміністрації вже можуть оголошувати конкурсні відбори проєктів на 2021 рік за умови наявності затверджених Регіональних стратегій розвитку на 2021-2027 роки, планів їх реалізації, а також визначених пріоритетних технічних завдань", - йдеться у повідомленні.

Також уточнюється, що оновлена платформа передбачає, що кожен заявник матиме власний електронний кабінет, проєкти та документація подаватиметься в електронному вигляді, реєстрація та оцінка проєктів відбуватиметься виключно на платформі за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Програми та проєкти, що реалізуються за кошти ДФРР у 2020 році, а також додаткові конкурсні відбори на цей рік залишатимуться на старій платформі.

Як відомо, у Державному бюджеті на 2020 рік розмір фінансування Державного фонду регіонального розвитку становить 7,5 млрд гривень.