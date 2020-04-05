В Ужгороді на коронавірус захворіла вся родина диякона

В Ужгороді на коронавірус захворіла ціла родина – диякон 1992 року народження, його батьки та дружина з шестимісячною дитиною.

Про це повідомляють на сторінці Ужгородської міської ради в Facebook.

“В Ужгороді на коронавірус захворіла ціла родина. Це – диякон 1992 року народження, його батьки та дружина. У важкому стані зараз батько диякона, чоловік 1956 року народження. Хворі перебувають в обласній інфекційній лікарні, за винятком дружини священнослужителя, яка має легку форму коронавірусу і лікується амбулаторно, знаходиться вдома з шестимісячною дитиною”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, COVID-19 у них підтверджено ПЛР-тестом. Зі слів диякона, останній раз він проводив службу у церкві 8 березня.

Крім того, як інформують у міськраді, 2 квітня підтверджено коронавірус ще в однієї ужгородки, повідомляє управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради. Опрацьовано коло осіб, які спілкувалися із захворілими на коронавірус.

У міськраді наполегливо просять людей дотримуватися умов карантину, не виходити без нагальної потреби на вулицю, а якщо така потреба є – використовувати маски чи респіратори, рукавички та тримати дистанцію.

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Як раніше повідомляв Укрінформ, за офіційним даними наразі на Закарпатті є 28 осіб з коронавірусом. Двоє у важкому стані, одна з цих двох — на штучній вентиляції легень.