На Закарпатті вже у 23 осіб підтвердили COVID-19

На Закарпатті у 23 людей підтверджено діагноз COVID-19. З них 19 – це контактні особи першої захворілої, жительки міста Мукачево, у якої підтвердили коронавірус 23 березня. Двоє інших — мешканці Тячівського району, і одна особа - із Ужгорода.

Про це заявив в.о.голови ОДА Олексій Гетманенко на сторінці Закарпатської ОДА у Facebook.

“Наразі Закарпатським обласним лабораторним центром встановлено COVID-19 у 23 закарпатців: 19 людей – це контактні особи мукачівки - першої пацієнтки, у якої підтвердили коронавірус. Двоє – мешканці Тячівського району, і одна особа із Ужгорода", - йдеться в повідомленні.

За словами Гетманенка, стан усіх пацієнтів – задовільний. Двоє осіб знаходяться на лікуванні в обласній інфекційній лікарні в Ужгороді, інші лікуються дома під наглядом медиків.

Гетманенко також повідомив, що керівник Центру громадського здоров’я України Ігор Кузін поінформував його, що Закарпатський обласний лабораторний центр у м. Ужгород верифікований референс-лабораторією МОЗ України у м.Київ. "Це означає, що лабораторія в Ужгороді може проводити тестування методом ПЛР COVID-19 та виявляти захворювання на коронавірусну інфекцію. Визнано, що результати її досліджень є достовірними", - пояснив очільник області.

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До сьогоднішнього вечора, було відомо лише про одну людину на Закарпатті, інфіковану коронавірусом. Це жінка з Мукачева, вірус у неї виявили ще 23 березня.

В Україні станом на ранок підтверджено 804 випадки COVID-19, зафіксовано 20 летальних випадків, 13 людей одужали.