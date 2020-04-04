На Сумщині перші випадки COVID-19 зафіксували у ще одному районі

На Сумщині перші випадки COVID-19 зафіксовано у Тростянецькому районі, а загалом в області лабораторно підтверджено 37 випадків зараження коронавірусом.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив в.о. директора Сумського обласного лабораторного центру Володимир Збаражський.

«Станом на ранок 4 квітня у Сумській області зареєстровано 37 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Це на 7 більше, ніж було напередодні. З них 2 – летальні. До міст, де виявлено COVID-19, додався Конотоп, також вперше випадки захворювання зафіксовані у Тростянецькому районі», - зазначив Збаражський.

Наразі у Сумській області найбільше випадків захворювання – 15 – підтверджено у Конотопському районі. 8 випадків виявлено у Кролевецькому районі. 4 хворих - у Охтирці та Шостці, 3 - у Сумах, 2 - у Тростянецькому районі і 1 - у Конотопі.

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За інформацією Збаражського на сьогодні в Сумській області зафіксовано 7 сімейних осередків коронавірусу: село Козацьке Конотопського району – 2, село Грузьке Кролевецького району – 1, село Вишневе Тростянецького району – 1, Кролевець – 1, Шостка – 1, Охтирка – 1.

З усієї кількості захворілих 13 госпіталізовано, а 24 знаходяться на самоізоляції.

Серед тих, у кого лабораторно підтверджений COVID-19, - двоє дітей віком до 19 років.

Як повідомляв Укрінформ, перший випадок захворювання на COVID-19 було зафіксовано у Конотопському районі 23 березня, коли до місцевої ЦРЛ потрапила 76-річна жителька села Козацьке. До цього вона хворіла шість днів. Хвору помістили до реанімаційного відділення лікарні, під’єднали до апарату штучної вентиляції легенів, однак 25 березня вона померла. Після її смерті було виявлено, що жінка заразила вірусом онука, сина і доньку, загалом же вона, вже хвора, мала близько 70 контактів.

Згодом, 31 березня, від коронавірусу у віці 59 років померла ще одна жінка з цього села, яка лежала в одній палаті з першою жертвою хвороби.

Загалом в Україні - 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужали.

Фото: AA