Міністр оборони назвав причину падіння ракети у селі на Львівщині

Причиною падіння зенітної ракети на подвір’я приватної садиби на Львівщині 2 квітня стала застарілість та несправність боєприпасу.

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран, інформує військове відомство.

«Під час планових заходів з бойової підготовки бригади проводилися пуски зенітних керованих ракет (ЗРК). Одна з таких ракет впала у двір. Ніхто не постраждав, жодних руйнувань не відбулося», - повідомив Таран.

Він зазначив, що за попередніми результатами розслідування, найбільш імовірною причиною цього інциденту стала технічна несправність ракети, виробленої у 1985 році, тобто 35 років тому.

Міністр уточнив, що торік ракета була перевірена та визнана придатною для використання. Але далася взнаки застарілість бортової апаратури.

«Мною прийнято рішення призупинити стрільби ЗРК до завершення розслідування та проведення додаткової експертизи усіх ракет даної серії», - заявив очільник Міноборони.

Читайте також: Міністр оборони заборонив стрільби на Яворівському полігоні

Як повідомлялося, 2 квітня, близько 17.15, поблизу Міжнародного центру миротворчості та безпеки (с. Старичі, Львівська область) на територію подвір’я приватного будинку у с. Верещиця впав снаряд, що не розірвався.

Внаслідок падіння боєприпасу матеріальної шкоди цивільному населенню не завдано, постраждалих немає. На місце події прибули представники Військової служби правопорядку Західного територіального управління.

Читайте також: Прокуратура назвала ймовірну причину пожежі у військовій частині на Львівщині

За цим фактом було повідомлено військову прокуратуру Західного регіону, Територіальне управління Державного бюро розслідувань та Яворівський відділ поліції ГУНП у Львівській області.

На місце прибула група розмінування військової частини, яка здійснила вилучення елементів боєприпасу й транспортування їх у безпечне місце.