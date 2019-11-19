Прокуратура назвала ймовірну причину пожежі у військовій частині на Львівщині

Військова прокуратура Львівського гарнізону назвала ймовірною причиною пожежі у військовій частині, внаслідок якої загинув офіцер та ще один отримав численні опіки, коротке замикання.

Про це повідомила прес-служба військової прокуратури Західного регіону.

"Військовою прокуратурою Львівського гарнізону зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України у зв’язку з виникненням пожежі в одній з військових частин, що дислокується в Яворівському районі Львівської області. Ймовірною причиною займання є коротке замикання проводів електропостачання. Остаточна причина загоряння та збитки будуть встановлені в ході досудового розслідування",- йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, загоряння виникло вночі 19 листопада 2019 року в приміщенні штабу. Унаслідок пожежі загинув т.в.о. командира військової частини та ще один офіцер отримав опіки різних ступенів тяжкості. Майор госпіталізований та перебуває в реанімаційному відділенні.

На місці події працюють представники військової прокуратури Львівського гарнізону та Територіального управління ДБР, розташованого в м. Львові.

Фото: військова прокуратура