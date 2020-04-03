Міністр оборони заборонив стрільби на Яворівському полігоні

Міністр оборони України Андрій Таран заборонив стрільби на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки через інцидент зі снарядом, що впав на приватному подвір’ї

Про це йдеться на сайті Міноборони.

«Рішенням міністра оборони України до з’ясування всіх причин та обставин події на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки заборонені стрільби даними типами боєприпасів», - йдеться у повідомленні.

Військова служба правопорядку повідомила, що снаряд, який впав на подвір’я приватного сектору на Львівщині та не розірвався, вилучено й транспортовано у безпечне місце

Як повідомлялося, 2 квітня, близько 17.15, поблизу Міжнародного центру миротворчості та безпеки (с. Старичі, Львівська область) на територію подвір’я приватного будинку у с. Верещиця Яворівського району Львівської області впав снаряд, що не розірвався.

Внаслідок падіння боєприпасу матеріальної шкоди цивільному населенню не завдано, постраждалих осіб немає. На місце події прибули представники Військової служби правопорядку Західного територіального управління.

Читайте також: У Херсоні в умовах карантину заблокували вивезення сміття на полігон

За цим фактом було повідомлено військову прокуратуру Західного регіону України, Територіальне управління Державного бюро розслідувань (м. Львів) та Яворівський відділ поліції ГУНП у Львівській області.

На місце події прибула група розмінування військової частини, яка здійснила вилучення елементів боєприпасу й транспортування їх у безпечне місце.