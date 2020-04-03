Пацієнт із Бердичева, в якого діагностували COVID-19, перебуває у важкому стані

Пацієнт із Бердичева, в якого лабораторно підтвердили коронавірус, перебуває у важкому стані і підключений до апарату штучної вентиляції легень.

Про це під час брифінгу розповів начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Найважчий у нас пацієнт у Бердичеві, який знаходиться на штучній вентиляції легень. Сатурація за рахунок обладнання підтримується достатня, температура дещо впала, але утримується, і стан пацієнта важкий. Продовжуємо його лікувати», - наголосив Суслик.

Він додав, що троє пацієнтів знаходяться на обсервації вдома під наглядом сімейних лікарів. Ще один хворий із Малина перебуває в лікарні і його стан ближчий до задовільного.

У пацієнта з Бердичева, 1972 року народження, коронавірус підтвердився 26 березня, а в його дружини, 1971 року народження, – 1 квітня.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині лабораторно підтверджені 6 випадків коронавірусу, один з яких летальний. Зокрема, це подружжя з Бердичева, хворий із Малина, пацієнт із Житомира, якого після покращення стану здоров’я, виписали з лікарні на домашню самоізоляцію, ще один хворий з Радомишля, що контактував із померлою від хвороби жінкою, наразі теж лікується вдома.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, станом на 10.00 3 квітня в Україні зафіксовано 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.