На Житомирщині лабораторно підтвердили шостий випадок коронавірусу

У жительки Бердичева на Житомирщині лабораторно підтвердили коронавірус. Вона стала шостою в області, в якої діагностували COVID-19.

Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр у Facebook.

«За результатами вірусологічних досліджень обласного лабораторного центру, методом ПЛР, було досліджено матеріал від 7 хворих з області. З них – 1 випадок підтвердження захворювання на СОVID-19 у м. Бердичів. Хвора мала контакт з лабораторно підтвердженим хворим на СОVID-19», - йдеться у повідомленні.

У шести інших пацієнтів підозра на коронавірус не підтвердилася.

Як повідомляв Укрінформ, досі на Житомирщині було 5 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, один з яких летальний.

Наразі коронавірус лікують житель Малина, пацієнт із Бердичева, хворий з Радомишля, який контактував із померлою від СОVID-19 71-річною жінкою. Пацієнта із Житомира напередодні виписали з лікарні, оскільки стан його здоров’я покращився, та відправили на домашню самоізоляцію під контролем лікарів.

В Україні станом на 10:00 1 квітня 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.