На Житомирщині 899 людей, які повернулися з-за кордону, перебувають на самоізоляції

На Житомирщині 899 людей, які повернулися додому з-за кордону, зараз перебувають на самоізоляції, аби попередити загрозу розповсюдження коронавірусу.

Про це під час брифінгу заявила заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні на самоізоляції в Житомирській області 977 осіб, із них 899 приїхали з-за кордону і 78 є контактними (з уже хворими на коронавірус)», - зауважила Остапченко.

За її словами, перебування на самоізоляції контролює поліція, яка перевіряє, чи перебувають ці люди вдома шляхом об’їзду і опитування сусідів.

Як повідомляв Укрінформ, із пацієнтом з Малина, в якого минулого тижня виявили коронавірус, контактувало 33 людей, які наразі перебувають на самоізоляції.

Загалом на Житомирщині лабораторно підтверджені 5 випадків COVID-19, 1 з яких летальний. 49-річного пацієнта із Житомира напередодні виписали з лікарні через покращення стану здоров’я й відправили на домашню самоізоліцяю. Крім того, коронавірус виявили у чоловіка з Бердичева та пацієнта з Радомишля, який контактував із померлою від цієї хвороби 71-річною жінкою.

В Україні станом на 10:00 1 квітня 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.