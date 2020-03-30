Із пацієнтом з Малина, в якого діагностували COVID-19, контактували 33 людини

Із пацієнтом із міста Малин Житомирської області, в якого 26 березня лабораторно підтвердили коронавірус, контактували 33 людини, що нині перебувають на самоізоляції.

Про це на брифінгу 30 березня розповів голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Він разом із дружиною є власником продуктового магазину. Магазин був закритий. Безпосередньо ні торгівлею, ні закупкою він не займався. Встановлено 33 контактні особи, які знаходяться в самоізоляції», - зауважив Бунечко.

За його словами, наразі стан пацієнта стабільний. Експерс-тести не показали коронавірусу ні у дружини, ні у доньки хворого.

Про пацієнта відомо, що він 1964 року народження. Спочатку лікувався у приватного сімейного лікаря, а коли його стан погіршився, звернувся в Малинську міську лікарню.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині зафіксовано 5 випадків коронавірусу, один з яких летальний.

В Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали.