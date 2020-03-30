Із пацієнтом з Малина, в якого діагностували COVID-19, контактували 33 людини
Про це на брифінгу 30 березня розповів голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Він разом із дружиною є власником продуктового магазину. Магазин був закритий. Безпосередньо ні торгівлею, ні закупкою він не займався. Встановлено 33 контактні особи, які знаходяться в самоізоляції», - зауважив Бунечко.
За його словами, наразі стан пацієнта стабільний. Експерс-тести не показали коронавірусу ні у дружини, ні у доньки хворого.
Про пацієнта відомо, що він 1964 року народження. Спочатку лікувався у приватного сімейного лікаря, а коли його стан погіршився, звернувся в Малинську міську лікарню.
Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині зафіксовано 5 випадків коронавірусу, один з яких летальний.
В Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали.