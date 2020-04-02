На Житомирщині половина пацієнтів з COVID-19 лікується вдома

На Житомирщині троє пацієнтів із шести, в яких лабораторно підтвердили коронавірус, лікуються вдома.

Про це на брифінгу розповів начальник Управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У Бердичеві дружина пацієнта, який зараз на лікуванні (у місцевій лікарні - ред.), перебуває на самоізоляції і під спостереженням сімейного лікаря, тому що стан її задовільний. У неї є малі симптоми, але є й позитивний результат», - зауважив Суслик.

Він уточнив, що у чоловіка з Бердичева коронавірус лабораторно підтвердили 26 березня, а в його дружини – 1 квітня.

Крім того, консультації лікарів удома отримує хворий з Радомишля, який контактував із померлою від коронавірусу жінкою. На домашній самоізоляції упродовж іще 14 днів перебуватиме пацієнт із Житомира, який до того перебував у міській лікарні №1 і якого вже виписали, поінформував Суслик.

Натомість хворий із Малина зараз у лікарні. 33 людини, які з ним контактували, перебуваються на самоізоляції, додав посадовець.

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Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині наразі 6 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, один з яких летальний.

Загалом в Україні зафіксовано 804 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 людей одужало.