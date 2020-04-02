На Житомирщині половина пацієнтів з COVID-19 лікується вдома
Про це на брифінгу розповів начальник Управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«У Бердичеві дружина пацієнта, який зараз на лікуванні (у місцевій лікарні - ред.), перебуває на самоізоляції і під спостереженням сімейного лікаря, тому що стан її задовільний. У неї є малі симптоми, але є й позитивний результат», - зауважив Суслик.
Він уточнив, що у чоловіка з Бердичева коронавірус лабораторно підтвердили 26 березня, а в його дружини – 1 квітня.
Крім того, консультації лікарів удома отримує хворий з Радомишля, який контактував із померлою від коронавірусу жінкою. На домашній самоізоляції упродовж іще 14 днів перебуватиме пацієнт із Житомира, який до того перебував у міській лікарні №1 і якого вже виписали, поінформував Суслик.
Натомість хворий із Малина зараз у лікарні. 33 людини, які з ним контактували, перебуваються на самоізоляції, додав посадовець.
Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині наразі 6 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, один з яких летальний.
Загалом в Україні зафіксовано 804 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 людей одужало.