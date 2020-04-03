Миколаїв купує додаткове медобладнання для боротьби з коронавірусом на 27,5 мільйона

Місто Миколаїв закуповує додаткове медичне обладнання для боротьби з коронавірусом – бюджетна комісія погодила використання раніше зарезервованих коштів у розмірі 27,5 млн грн.

Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення міської ради з посиланням на міського голову Олександра Сєнкевича.

«Міська влада має намір придбати для медичних закладів, які визначені опорними для лікування хворих на коронавірус, додаткове обладнання та засоби індивідуального захисту. В березні міська рада виділила для боротьби з коронавірусом 10,5 млн грн, які призначені для придбання засобів індивідуального захисту для медпрацівників, дезінфікуючих засобів, медичного обладнання. Також депутати зарезервували в бюджеті ще 27,5 млн.грн. Напрямки використання цих коштів мала визначити бюджетна комісія», - сказав Сєнкевич.

За його словами, 2 квітня депутати збиралися на позачергове засідання бюджетної комісії і погодили виділення бюджетних коштів.

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Вони мають бути спрямовані на придбання 5 апаратів штучної вентиляції легень, 5 кисневих концентраторів, один рентгенівський апарат, 3 відеоларингоскопи, 5 ларенгоскопів, 2 каталки, 30 дозаторів лікувальних речовин, 10 електровідсмоктувачів рідини з легень, 100 мішків ручної вентиляції легень, 5 систем моніторингу фізіологічних показників пацієнта.

Також було запропоновано додатково придбати 1300 костюмів біологічного захисту, водонепроникних медичних фартухів, ізоляційних халатів, 10000 респіраторів, 5000 масок.