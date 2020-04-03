У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї шиють маски на раритетній машинці

Співробітники Миколаївського обласного краєзнавчого музею "Старофлотські казарми" шиють маски для власного захисту на раритетній швейній машинці фірми «Зінгер» 1901 року випуску.

Про це музей повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Музейна колекція поповнилася ще одним раритетним експонатом. Директор музею Володимир Михайлов привіз швейну машинку своєї бабусі. Це машинка фірми «Зінгер», 1901 року випуску, в робочому стані. Тепер маски для співробітників шиємо на двох машинках!» - йдеться у повідомленні.

Там також зазначається, що співробітники не відразу розібралися, як заправляється шпуля, бо вперше бачили таку машинку. Проте спільними зусиллями все зробили.

Музейники також повідомили, що попри карантин, вони ходять на роботу. І щоб захиститися їхні майстрині виготовили зручні, багаторазові пов'язки різних фасонів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 22:00 2 квітня в Україні зареєстровано 897 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.