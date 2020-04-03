Прикордонника, який "посприяв" вивезенню масок до Угорщини, затримало ДБР

Державне бюро розслідувань затримало прикордонника за сприяння у вивезенні до Угорщини партії медичних масок.

Про це інформує ДБР.

"Слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові, затримали інспектора прикордонної служби відділу прикордонної служби "Лужанка" Мукачівського прикордонного загону під час одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)" - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, прикордонник одержав неправомірну вигоду в сумі 10 тис. грн від громадянина за сприяння в незаконному переміщенні товарів протиепідемічного призначення (10 000 медичних масок) поза пунктами пропуску через державний кордон України до Угорщини.

Як уточнюється, затримали прикордонника під час одержання неправомірної вигоди.

Вирішується питання повідомлення затриманому про підозру, відсторонення його від посади та обрання запобіжного заходу.

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У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років, з конфіскацією майна.