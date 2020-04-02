Правоохоронці Сумщини встановлюють правомірність звільнення 47 медпрацівників
Про це кореспондента Укрінформу повідомила прессекретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко.
«Сумською місцевою прокуратурою 1 квітня 2020 року розпочато кримінальне провадження за фактом ймовірного порушення законодавства про працю під час звільнення 47 медичних працівників (ч. 1 ст. 172 КК України)», - розповіла Науменко.
Вона уточнила, що йдеться про звільнення під час карантину 47 медиків Сумського пологового будинку - відповідну інформацію поширили місцеві ЗМІ. Під скорочення потрапили й пільгові категорії осіб, зокрема матері-одиначки, особи, яким залишилося 1-2 роки до виходу на пенсію тощо.
«У рамках кримінального провадження буде встановлено правомірність звільнення медиків в умовах пандемії. Досудове слідство доручено слідчим Сумського відділу поліції», - зазначила прессекретар.
Станом на ранок 2 квітня на Сумщині зареєстровано 26 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус, з них 2 летальні.
В Україні зареєстровано 804 хворих на COVID-19.