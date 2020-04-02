Правоохоронці Сумщини встановлюють правомірність звільнення 47 медпрацівників

Правоохоронці Сумщини встановлюють правомірність звільнення 47 медпрацівників

Укрінформ
На Сумщині правоохоронці відкрили провадження щодо правомірності звільнення 47 медичних працівників.

Про це кореспондента Укрінформу повідомила прессекретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко.

«Сумською місцевою прокуратурою 1 квітня 2020 року розпочато кримінальне провадження за фактом ймовірного порушення законодавства про працю під час звільнення 47 медичних працівників (ч. 1 ст. 172 КК України)», - розповіла Науменко.

Вона уточнила, що йдеться про звільнення під час карантину 47 медиків Сумського пологового будинку - відповідну інформацію поширили місцеві ЗМІ. Під скорочення потрапили й пільгові категорії осіб, зокрема матері-одиначки, особи, яким залишилося 1-2 роки до виходу на пенсію тощо.

Читайте також: Сумські науковці розробили локальний клінічний протокол лікування COVID-19

«У рамках кримінального провадження буде встановлено правомірність звільнення медиків в умовах пандемії. Досудове слідство доручено слідчим Сумського відділу поліції», - зазначила прессекретар.

Станом на ранок 2 квітня на Сумщині зареєстровано 26 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус, з них 2 летальні.

В Україні зареєстровано 804 хворих на COVID-19.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-