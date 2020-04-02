На Вінниччині об’єднані громади виділили на боротьбу з коронавірусом понад ₴60 мільйонів

На Вінниччині об’єднані громади виділили з місцевих бюджетів на боротьбу з коронавірусом 60,4 млн грн.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Вінницький регіональний офіс Програми «U-LEAD з Європою».

«У період карантину та навантаження на галузь охорони здоров’я суттєву підтримку у боротьбі з небезпекою надають територіальні громади. Навіть в умовах ризику невиконання місцевих бюджетів ОТГ області спрямовують значні суми на заходи з запобігання та протидії коронавірусній інфекції», - повідомляє Інна Святна, радниця з муніципальних фінансів та управління регіонального Офісу U-LEAD.

Згідно з оперативними даними, загалом на боротьбу з коронавірусом об’єднані громади вже спрямували 60,4 млн грн.

Кошти на зазначені потреби виділили вісім міських ОТГ та 18 сільських і селищних. Найбільше коштів на боротьбу з коронавірусом спрямувала Вінницька міська рада - близько 50 млн гривень. Завдяки підтримці з місцевих бюджетів заклади охорони здоров’я додатково отримують оснащення для лікарів, засоби захисту і дороговартісне обладнання.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 22:00 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженням випадки COVID-19 .

Усього в Україні зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19. Загалом, 13 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Фото: facebook/ULEAD Вінницький регіональний офіс