У Тернополі медикам, які лікують пацієнтів із коронавірусом, доплачуватимуть по 10 тисяч

Щомісячну муніципальну надбавку у 10 тис. грн отримуватимуть тернопільські медики, які лікують хворих на коронавірус пацієнтів.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

«У Тернополі всім медичним працівникам, які залучені до лікування хворих на COVID-19, передбачена щомісячна премія у розмірі 10 000 грн. Відповідну пропозицію було розглянуто на засіданні оперативного штабу щодо боротьби з коронавірусом. Додаткову виплату з місцевого бюджету отримуватимуть усі працівники закладів охорони здоров’я міста – і лікарі, і молодший та середній медичний персонал - усі ті, хто буде задіяний у процес лікування хворих з діагнозом «коронавірус», - наголосив міський голова Тернополя Сергій Надал.

За його словами, ті громадяни, які ще хочуть працевлаштуватися у тернопільські лікарні, щоб долучитися та допомогти медикам у боротьбі з COVID-19, можуть ще це зробити. Вони також отримуватимуть і заробітну плату, і муніципальну надбавку.

Як повідомлялося, за останню добу кількість хворих на COVID-19 на Тернопільщині збільшилась на 34 і сягнула 98 випадків.

Всього в Україні станом на ранок 1 квітня 669 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужало.