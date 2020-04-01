Закупівлі меблів Одеською інфекційною лікарнею перевірять державні аудитори

Ревізори Південного офісу Державної аудиторської служби України розпочали моніторинг державних закупівель, які здійснюються за бюджетні кошти в умовах "карантинних заходів", в тому числі адміністрацією комунальної установи "Одеська клінічна інфекційна лікарня".

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в Південному офісі Держаудитслужби.

"На підставі службової записки завідувача сектором перевірок закупівель від 31 березня видано наказ №95, яким зобов'язав фахівців відділу контролю у сфері закупівель забезпечити проведення моніторингу закупівель", - зазначили в Південному офісі.

Аудиторам належить оцінити дотримання чинного законодавства в комунальних установах та організаціях.

Як повідомляв Укрінформ, у березні адміністрація Одеської інфекційної лікарні здійснила закупівлі нових меблів. У системі ProZorro зареєстровано 33 процедури на загальну суму понад 6 млн грн. За оприлюдненими даними юриста і заступника виконавчого директора Центру протидії корупції Олени Щербан, в укладеному договорі лікарні з ТОВ "Окрус" ідеться про закупвлю п'яти одиниць медичного призначення вартістю близько 880 тис. грн. Деякі ціни викликають здивування. Наприклад, обідні стільці коштують 3 250 грн за одиницю, а стільці конференційні придбано - по 4 950 грн.

За словами керівника благодійного фонду "Корпорація монстрів" і координатор антикризового штабу боротьби з коронавірусом в Одеській області Катерини Ножевнікової, поки адміністрація медустанови купляла дорогі меблі, місцеві підприємці збирали гроші і придбали обладнання для забезпечення киснем 40 апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) у цій лікарні. Зокрема, за рахунок цих коштів закуплені і доставлені в міську інфекційну лікарню кріоциліндр (газифікатор) скрапленого кисню, 40 панелей розподілу і 40 штекерів для підключення дихальної апаратури. Це дозволить забезпечити централізоване підключення апаратів ШВЛ до джерела кисню.

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Речниця міськради Наталія Мальцева пояснила, що закуплені лікарнею меблі необхідні для нового дитячого відділення інфекційної лікарні, яке готують до відкриття.

"Закупівлі меблів для нового відділення лікарні, яке розраховане на 35 пацієнтів з різними вірусними інфекціями, були сплановані задовго до зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 і запровадження карантину. Однак, з огляду на поточну епідситуацію, актуальним є розгортання додаткових ліжко-місць. У разі необхідності відділення буде розширено і зможе прийняти більшу кількість пацієнтів. У зв'язку з цим закуплено 40 підліткових і 10 дитячих ліжок", - заявила Мальцева.