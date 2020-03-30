Підприємці купили Одеській інфекційній лікарні обладнання для 40 апаратів ШВЛ

Підприємці придбали обладнання для Одеської інфекційної лікарні, що забезпечуватиме киснем 40 апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Це кріоциліндр (газифікатор) зрідженого кисню, 40 панелей розподілу та інша апаратура, повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі Одеської міськради.

"За рахунок коштів, зібраних представниками соціально відповідального бізнесу, закуплені й доставлені до міської інфекційної лікарні кріоциліндр (газифікатор) зрідженого кисню, 40 панелей розподілу і 40 штекерів для підключення дихальної апаратури. Це дасть змогу забезпечити централізоване підключення апаратів ШВЛ до джерела кисню", - зазначили в мерії.

Доставку придбаного медобладнання здійснено за допомогою Одеської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

Одеська інфекційна лікарня визначена базовою для прийому та лікування інфікованих коронавірусом. Станом на 30 березня в цій медустанові перебувають 38 осіб. У них відібрані аналізи й направлені до вірусологічної лабораторії Одеси.

Усього з підозрою на коронавірус з 13 березня до інфекційної лікарні звернувся 131 пацієнт.

Прийом осіб із симптомами коронавірусу також здійснюватимуть Ізмаїльська та Чорноморська міські лікарні.

Медустановами другого етапу розгортання госпітальної бази визначені обласна дитяча лікарня, обласний онкодиспансер, міські лікарні №1 та №5, міська дитяча лікарня, пологовий будинок №2 і районні лікарні Одещини.

У разі погіршення епідемситуації та заповнення хворими на Covid-19 чверті ліжкового фонду цих медустанов розпочнуть прийом Одеська обласна клінічна лікарня, обласний медичний центр психічного здоров'я, обласний шпиталь ветеранів та інвалідів війни, обласний центр соціально значущих хвороб, військовий медичний центр ДПСУ, клініки медуніверситету та приватні клініки Одеси.

Фото: omr.gov.ua