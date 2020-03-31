У пацієнток "карантинного" пологового у Вінниці не підтвердили коронавірус

Жодна з пацієнток вінницького пологового будинку №2, де лабораторно підтверджено COVID-19 у п’яти медиків, коронавірусом не заразилась.

Про це у вівторок на брифінгу заявив міський голова Вінниці Сергій Моргунов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Хороша новина: в усіх пацієнток, які перебували у пологовому будинку №2 у період карантину, отримані негативні результати досліджень на COVID-19. Вони виписані додому під спостереження сімейних лікарів. Одна вагітна переведена в інший пологовий заклад. Стан в усіх задовільний», - зазначив Моргунов.

За його словами, в акушерському відділенні пологового будинку №2 було проведено заключну дезінфекцію.

Як повідомлялося, у Вінниці обстежили на наявність COVID-19 двадцять одну пацієнтку пологового будинку №2, де працювала перша у місті хвора на коронавірус, - сімох породіль і 14 вагітних. Виявили коронавірус у чотирьох колег хворої медсестри.

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За інформацією Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України, на території області зареєстровано 94 підозри на COVID-19. У 53 випадках діагноз лабораторно не підтверджений, в 36 випадках виявлений коронавірус, в тому числі у трьох дітей.

За даними Центру громадського здоров’я, загалом в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало.