У Сумах виділили близько 100 мільйонів на боротьбу з коронавірусною інфекцією

У Сумах депутати виділили 97,7 млн гривень на боротьбу з коронавірусною інфекцією.

Відповідне рішення було ухвалене під час проведення чергової сесії Сумської міськради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми свідомі того, що зараз треба вводити не тільки обмежувальні заходи, а й зміцнювати нашу медицину, бо ми не знаємо, що нас чекає завтра. Ці гроші вкрай потрібні лікувальним закладам міста, вони будуть витрачені на закупівлю необхідного обладнання та препаратів», - прокоментував це рішення мер Сум Олександр Лисенко.

За виділені гроші передбачається придбати апарати ШВЛ, кисневі концентратори, засоби індивідуального захисту для медичних працівників, дезінфікуючі засоби, тести для діагностики Covid-19, медикаменти та витратні матеріали для надання допомоги хворим.

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Раніше виконавчий комітет Сумської міськради ухвалив рішення про розкриття резервного фонду міського бюджету в розмірі 20 млн гривень. Ці кошти також направлять на запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні зафіксували вже 156 випадків Covid-19