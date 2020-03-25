На Полтавщині для всіх медиків організували підвіз до роботи

На Полтавщині усіх медиків організовано доправляють до місця роботи, використовуючи для цього зокрема і шкільні автобуси.

Про це розповів на брифінгу голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«З керівниками на місцях ми тримаємо постійний контакт. Питання щодо підвезення медиків та правоохоронців вирішуємо оперативно. Частково задіяли шкільні автобуси, вони проплачені, є пальне, й можемо їх використовувати на потреби медиків», – зазначив Синєгубов.

Значна частина медичних закладів здійснюють підвіз своїх працівників службовим транспортом. Якщо транспорту мало – залучають автівки комунальних підприємств. Місцеві органи влади долучили до перевезення медпрацівників власні авто.

У кількох містах, зокрема, в Полтаві та Глобиному, органами влади ухвалені рішення, згідно з якими на міських маршрутах при посадці пасажирів в обов’язковому порядку надають перевагу працівникам медичних закладів.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів у середу, 25 березня, запровадив стан надзвичайної ситуації по всій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19 - на 30 днів, до 24 квітня. Раніше карантин оголошувався до 3 квітня.

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Фото: adm-pl.gov.ua