Дніпропетровщина виділила майже 13 мільйонів на надбавки медикам

Медикам Дніпропетровщини, які працюватимуть із хворими на Covid-19, виплачуватимуть надбавки, на них з обласного бюджету вже виділили майже 13 млн грн.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації Валерій Сердюк, поінформували у пресслужбі Дніпропетровської ОДА.

«Наразі вживаємо усіх необхідних заходів, аби не допустити поширення коронавірусної інфекції в області. Проте маємо бути готовими до різних варіантів розвитку ситуації. Розуміємо, що медичні працівники, які працюватимуть в осередку епідемії безпосередньо із хворими на Covid-19, опиняться у зоні найбільшого ризику. Такі люди будуть отримувати додаткові грошові надбавки. На це область вже виділила майже 13 млн грн», – розповів Сердюк.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

За даними Worldometers, у світі зафіксовано 436 538 випадків зараження коронавірусом, з них 19 643 летальні і 111 889 осіб одужали.