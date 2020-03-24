Підпал угорського центру в Ужгороді: польський суд виніс вироки фігурантам

Суд у Кракові за матеріалами СБУ засудив трьох колишніх правих активістів "Фаланґи" за спробу підпалу угорського культурного центру в Ужгороді.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"У лютому 2018 року двоє виконавців намагалися підпалити будівлю Угорського товариства культури в Ужгороді. Один з них кинув пляшку з коктейлем Молотова, інший відеофіксував підпал. У межах розпочатого кримінального провадження СБУ здійснило комплекс оперативно-розшукових заходів. Співробітники спецслужби встановили причетність до підпалу будівлі двох громадян Польщі, які входять до праворадикальної організації "Фаланга". Учасники цієї структури брали участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків угруповань "ЛНР" і "ДНР". Українські правоохоронці ідентифікували цих людей через камери відеоспостереження, встановили мобільні телефони, з яких вони координували свої дії, автозаправну станцію де вони купували пальне для підпалу, коли перетнули кордон з Україною. Під час досудового слідства було встановлено, що організував підпал третій учасник польської праворадикальної структури", - йдеться у повідомленні.

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Усі матеріали українська сторона передала через Генеральну прокуратуру України до Генеральної прокуратури Польщі. Польські правоохоронці затримали трьох зловмисників.

Суд у Кракові визнав фігурантів винними у вчиненні злочину. Організатора засуджено до трьох років позбавлення волі, виконавців до менших термінів.