У Кривому Розі підірвали петарди в соборі Московського патріархату

У Кривому Розі невідомі петардою пошкодили двері Спасо-Преображенського кафедрального собору.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

“22 березня до поліції надійшло повідомлення про те, що у Саксаганському районі невідома особа підпалила петарди на території собору. У результаті було пошкоджено скло вхідних дверей. Потерпілих немає”, - йдеться у повідомленні.

Спасо-Преображенський кафедральний собор - православний собор у Кривому Розі, центр Криворізької та Нікопольської єпархії УПЦ МП.