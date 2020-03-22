У Кривому Розі підірвали петарди в соборі Московського патріархату
Укрінформ
У Кривому Розі невідомі петардою пошкодили двері Спасо-Преображенського кафедрального собору.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.
“22 березня до поліції надійшло повідомлення про те, що у Саксаганському районі невідома особа підпалила петарди на території собору. У результаті було пошкоджено скло вхідних дверей. Потерпілих немає”, - йдеться у повідомленні.
Спасо-Преображенський кафедральний собор - православний собор у Кривому Розі, центр Криворізької та Нікопольської єпархії УПЦ МП.