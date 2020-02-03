Московський патріархат судиться за кожну громаду, яка перейшла у ПЦУ - Епіфаній

Практично щодо кожної громади, котра долучилася до Православної церкви України, є судові позови з боку Російської церкви.

Про це сказав Предстоятель Православної церкви України Епіфаній під час пресконференції з нагоди першої річниці його інтронізації, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Звичайно, ті процеси, які ми бачили відразу після вручення Томосу, були більш активними, зараз вони певною мірою призупинилися і є багато на це причин, які я не раз вже озвучував. Це пов’язано і певною мірою з якимись політичними аспектами, зараз, на жаль, і певні обласні адміністрації блокують перереєстрацію, московський патріархат будь-яким чином намагається призупинити цей процес через судові позови. Тобто практично по кожній громаді, яка долучилася до нашої церкви, зараз є відповідний позов з боку Російської православної церкви. Вони лякають людей, створюють штучно конфлікти, роблять картинку для того, щоб потім її далі тиражувати не тільки в Україні, а й за кордоном”, - зазначив Епіфаній.

Він наголосив, що громади, які долучилися до ПЦУ, зробили це згідно з Конституцією України та українським законодавством. “Кожна громада має право визначитися і обрати той релігійний центр, до якого бажає належати. Тому зараз є певні перепони юридичного характеру”, - додав митрополит.

Водночас він вірить у те, що “ в майбутньому буде ще одна хвиля приєднання, хвиля переходів від російської церкви в Україні до Православної церкви України”. “Чому я називаю - Російської православної церкви, тому що Українська православна церква Московського патріархату повинна згідно із законом перереєструватися в Російську православну церкву. І це не дивно. Якщо ви бажаєте мати своїм релігійним центром Москву, то чому не називаєте речі своїми іменами? Будь ласка, назвіть себе Російською православною церквою і не вводьте православних українців в оману!” - наголосив митрополит.

Окрім того Епіфаній нагадав, що ПЦУ відкрита для православних українців, які прагнуть бути в цій церкві й будувати її надалі. “Упродовж минулого року до нас доєдналися справді близько 600 громад, які перейшли від Російської православної церкви”, - нагадав очільник ПЦУ.

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Також він зазначив, що ці процеси є поступовими та складними. “Ми б хотіли, звичайно, щоб відразу всі православні об’єдналися, але бачимо, що цей процес є складним, поступовим, головне, щоб не було протистоянь. Я закликаю, щоб усе проходило мирно, добровільно і спокійно. Ми будуємо церкву, в основі якої повинна лежати любов”, - додав митрополит.

Як повідомляв Укрінформ, Православна церква України 3 лютого відзначає першу річницю інтронізації митрополита Київського і всієї України Епіфанія.