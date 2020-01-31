Епіфаній і Помпео обговорили діяльність ПЦУ на окупованих територіях України

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній та Державний секретар США Майк Помпео обговорили виклики для Православної церкви України, зокрема на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу та Криму.

Зустріч відбулася у рамках візиту Помпео в Україну на території Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, повідомляє пресслужба ПЦУ.

"Епіфаній розповів гостю про становлення ПЦУ, взаємодію з суспільством та державою, а також розширення міжнародних зв‘язків ПЦУ. Особливу увагу було приділено викликам для ПЦУ, зокрема на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу та Криму", - йдеться у повідомленні.

Епіфаній зустрівся з Помпео / Фото: pomisna.info

Предстоятель ПЦУ висловив вдячність американській стороні за тверду і надійну підтримку України як у контексті протидії зовнішнім викликам, з якими продовжує стикатися наша країна, так і на шляху державотворення та демократичних реформ.

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Крім того, під час зустрічі було домовлено про подальшу підтримку двосторонніх контактів, особливо у сфері захисту свободи совісті та віросповідання.

Зазначається, що після зустрічі держсекретар у супроводі митрополита Епіфанія оглянув кафедральний Свято-Михайлівський Золотоверхий собор.

Як повідомляв Укрінформ, Помпео перебуває з дводенним візитом у Києві, щоб висловити підтримку США суверенітету України і обговорити з Президентом Володимиром Зеленським питання європейської безпеки.