Суд зобов’язав повернути українське громадянство єпископу УПЦ МП Гедеону

Суд зобов’язав повернути українське громадянство єпископу УПЦ МП Гедеону

Укрінформ
Шостий апеляційний суд зобов’язав Державну міграційну службу повернути українське громадянство єпископу Української православної церкви Московського патріархату Гедеону.

Відповідне рішення було ухвалене у середу, 22 січня, повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар суду Ольга Шкіль.

“Рішенням Шостого апеляційного суду апеляційна скарга управління Державної міграційної служби у Волинській області залишена без задоволення, а рішення суду першої інстанції — Окружного адміністративного суду міста Києва — без змін”, - сказала вона.

Рішення суду набуває чинності в день ухвалення. Водночас ДМС має змогу його оскаржити.

Як повідомлялося, 13 лютого 2019 року Державна прикордонна служба вилучила закордонний паспорт України у єпископа УПЦ МП Гедеона, бо документ був отриманий з порушенням чинного законодавства.

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Згодом у ДМС зазначили, що управління міграційної служби у Волинській області у 2018 році провело перевірку за інформацією від СБУ, та встановила факт набуття громадянства України із порушенням законодавства громадянином РФ – діячем однієї з релігійних організацій, яку ЗМІ пов’язують зі спецслужбами країни-агресора.

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