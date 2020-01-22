Суд зобов’язав повернути українське громадянство єпископу УПЦ МП Гедеону
Відповідне рішення було ухвалене у середу, 22 січня, повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар суду Ольга Шкіль.
“Рішенням Шостого апеляційного суду апеляційна скарга управління Державної міграційної служби у Волинській області залишена без задоволення, а рішення суду першої інстанції — Окружного адміністративного суду міста Києва — без змін”, - сказала вона.
Рішення суду набуває чинності в день ухвалення. Водночас ДМС має змогу його оскаржити.
Як повідомлялося, 13 лютого 2019 року Державна прикордонна служба вилучила закордонний паспорт України у єпископа УПЦ МП Гедеона, бо документ був отриманий з порушенням чинного законодавства.
Згодом у ДМС зазначили, що управління міграційної служби у Волинській області у 2018 році провело перевірку за інформацією від СБУ, та встановила факт набуття громадянства України із порушенням законодавства громадянином РФ – діячем однієї з релігійних організацій, яку ЗМІ пов’язують зі спецслужбами країни-агресора.