Садовий розповів про два позитивні результати на коронавірус у Львові

У Львові за результатами тестів у 2 осіб підтверджено діагноз коронавірус. Наразі на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні перебуває 61 особа.

Про це повідомляє пресслужба міської ради з посиланням на міського голову Львова Андрія Садового.

"Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні — 61 особа. На самоізоляції є 32 особи. За увесь час виписано 11 пацієнтів. Загалом за весь час із підозрою Covid-19 звернулося 104 особи. За результатами тестів у 2 осіб підтверджено діагноз коронавірус. Один чоловік — це лікар, і станом на зараз він уже фактично виздоровів. По ще одній особі більше інформації будемо мати згодом", - уточнив Садовий.

На своїй сторінці в соцмережі Facebook міський голова написав, що Львову потрібна допомога з імпортними реагентами для тестування (не швидкими тестами).

"Львівська обласна лабораторія має сучасне обладнання для проведення ПЛР-тестування (це аналіз, який сьогодні роблять лише в Києві), але потрібні сертифіковані реагенти, які в Україні не виробляються. Ми вже замовили 20 наборів реагентів для всіх етапів ПЛР-тестування на суму понад 1 млн грн (це приблизно на 2 тисячі тестів). Але їх потрібно значно більше", - наголосив Садовий і попросив відгукнутися усіх, хто зможе допомогти: медиків, фармацевтів, власників чи працівників медлабораторій, науково-дослідних установ.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.