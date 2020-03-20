Івано-Франківськ хоче від влади жорсткіших заходів і просить подумати про надзвичайний стан

Влада Івано-Франківська просить уряд і Президента запровадити більш жорсткі карантинні заходи і розглянути можливість ввести в країні надзвичайний стан.

Про це заявив міській голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у своєму відеозверненні.

«Ми звертаємось до уряду та Президента запровадити в країні більш жорсткі карантинні заходи, в тому числі розглянути можливість ввести надзвичайний стан», - заявив Марцінків.

Також він просить уряд і Антимонопольний комітет звернути увагу на завищені ціни на продукти харчування і лікарські засоби.

«Ми маємо сигнали спекулятивних цін в аптеках і продуктових магазинах», - зауважив міський голова.

За його словами, в Івано-Франківську сьогодні повністю закриють стихійні ринки і обмежать роботу продуктових так, щоб там було не більше 10 людей, які зберігатимуть визначену дистанцію. Марцінків просить франківців не зволікати з карантинними заходами і без потреби не виходити на вулицю.

«Учора багато людей гуляли без потреби. Карантин сприймають як канікули, відпочиваючи ввечері компаніями зі спиртним», - додав мер.

Він наголосив на потребі самоізоляції для тих, хто повернувся з-за кордону, зауваживши, що чоловік жінки, яка померла в Івано-Франківську від коронавірусу, повернувся нещодавно з Чехії.

Відомо, що в Івано-Франківській обласній інфекційній лікарні з підозрою на коронавірус перебувають 15 осіб. Учора коронавірус підтвердили у жінки, яка померла 17 березня. Її чоловіка одразу госпіталізували.