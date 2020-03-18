У Херсоні хворого, який повернувся з Польщі, забирали у лікарню з поліцією

У Херсоні хворого, який повернувся з Польщі, забирали в інфекційну лікарню працівники екстреної медичної допомоги у супроводі поліції.

Про це на позачерговій сесії облради 18 березня заявив директор департаменту здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації Віктор Короленко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас на сьогодні до закладів охорони здоров'я звернулося і госпіталізовано, враховуючи цю ніч, семеро людей (з підозрою на коронавірус - ред.)... Сьогодні вночі був виклик… Близько першої години ночі приїхала швидка за викликом – молода особа, приїхав з Польщі, захворів, дійсно, є покази до госпіталізації. Він взяв просто випхав медиків швидкої зі своєї квартири. Швидка поїхала. Довелося викликати іншу швидку – знову екіпіровану, але вже з поліцією… Так, ми його завезли, і в інфекційній зараз він лікується», - зазначив Короленко.

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За його словами, станом на 18 березня, також вірогідність наявності коронавірусу в однієї госпіталізованої пацієнтки оцінюють як дуже велику. Її аналіз передано до міста Києва для проведення відповідного обстеження. Ця жінка знаходиться у боксі інфекційної лікарні – її лікують відповідно до протоколу, як від коронавірусної інфекції. Як повідомив Короленко кореспонденту Укрінформу, вона прибула з Італії.

Він також зазначив під час сесії, що медики вже третю добу продовжують зустрічати автобуси, якими повертаються зараз з-за кордону жителі області. Наразі медики зустріли понад 20 автобусів, якими повернулися понад 350 осіб, в тому числі й з Італії. Вони всі обстежуються, дані про них передають сімейним лікарям.

Як розповів Короленко у розмові з кореспондентом Укрінформу, адміністрація автовокзалу виділила приміщення для медиків. Там зараз з 8 години до 20 години чергують медичні працівники з Херсона, а з 20 вечора до 8 ранку на автовокзалі працює спеціальна бригада швидкої допомоги.

Громадяни, які прибувають на автовокзал з-за кордону та водії цих автобусів, розповідають херсонським медикам, що проявляють таку пильність лише у Херсоні. В усіх інших областях люди розходяться без додаткових обстежень та не лишають контакти, які дозволили б відстежувати їх стан здоров’я у подальшому.

«Я вважаю, що правильно (так, як зустрічають людей з-за кордону у Херсоні – ред.). Ми повинні володіти інформацією, де вони знаходяться і безпосередньо на місцях, щоб ми працювали», - зазначив Короленко на сесії облради.

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Що стосується швидких тестів, то, за його словами, швидкі тести 19 березня ввечері вже будуть в Херсоні. «Перші двісті штук заходять в обласну інфекційну лікарню», - сказав Короленко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них два - летальні.