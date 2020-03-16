На Херсонщині планують запустити лінію з виробництва масок

У Херсоні одне зі швейних підприємств готується запустити лінію з виробництва медичних масок.

Про це 16 березня на брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції в області заявив перший заступник голови обласної державної адміністрації Дмитро Бутрій.

«Зараз вони опрацьовують технічні питання, але принципова домовленість є», - зазначив Бутрій.

За його словами, йдеться про запуск лінії з виробництва масок.

На території Херсонщини наразі медичні маски не шиють.