На Херсонщині планують запустити лінію з виробництва масок
Укрінформ
У Херсоні одне зі швейних підприємств готується запустити лінію з виробництва медичних масок.
Про це 16 березня на брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції в області заявив перший заступник голови обласної державної адміністрації Дмитро Бутрій.
«Зараз вони опрацьовують технічні питання, але принципова домовленість є», - зазначив Бутрій.
За його словами, йдеться про запуск лінії з виробництва масок.
На території Херсонщини наразі медичні маски не шиють.