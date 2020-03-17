Респіратори, 3 метри між покупцями: магазини і аптеки Львова вводять обмеження

У Львові відвідування продуктових магазинів, супермаркетів та аптек проходитиме за протоколом, який регулює кількість людей, що може одночасно перебувати у приміщенні, та дистанцію між ними.

Документ, розміщений на сайті Львівської міської ради, ухвалено рішенням міської комісії з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення з метою запобігання розповсюдження коронавірусу.

"Безпечна відстань між покупцями має становити три метри. Клієнтам заборонено заходити до закладів, якщо у них вже перебуває максимально допустима кількість відвідувачів. У такому разі клієнти повинні зачекати біля входу на відстані три метри один від одного", - зазначається в документі.

За можливості рекомендовано усім відвідувачам закладів одягнути респіраторні маски. Перед входом - продезінфікувати антисептиком руки.

На керівництво покладається встановлення станції гігієни рук та забезпечення можливості миття рук у туалетах.

Персонал закладів повинен знаходитися у респіраторних масках.

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Як наголошується в протоколі, відвідування продуктових магазинів, аптек, колцентрів, центрів отримання онлайн-замовлень, автозаправних станцій, станцій технічного обслуговування, банківських установ, поштових установ та магазинів ритуальних послуг повинно відбуватися виключно у разі нагальної потреби.

Як повідомлялося, рішенням міської комісії з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення у Львові на час карантину призупинено роботу закладів громадського харчування, торгово-розважальних центрів, установ сфери послуг та торгівлі. Дозволено лише онлайн-доставку продуктів харчування за умови дотримання окремого протоколу.