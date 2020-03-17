Мінекономіки моніторить наявність продуктів у магазинах

Мінекономіки кожні два дні здійснює моніторинг щодо наявності продуктів харчування у магазинах.

Про це написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький у Facebook.

"Кожні два дні Мінекономіки робить зріз по торговельних мережах та опитує рітейлерів на предмет наявності продуктів харчування та товарів першої необхідності. Для нас є пріоритетом забезпечити комфортний перебіг карантину для українців та гарантувати продовольчу безпеку", - написав Висоцький.

Він зазначив, що законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (Covid-19)", який ухвалила Верховна Рада, на Кабінет Міністрів України покладено обов’язок забезпечити в межах чинного законодавства контроль за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари.

Моніторингу підлягає наявність наступних продуктів харчування: борошно пшеничне вищого сорту, хліб з цього борошна; хліб з борошна пшеничного I сорту; хліб житньо-пшеничний; макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту); крупи гречані; рис; яловичина I категорії; свинина; сало; птиця; ковбаса варена I сорту; молоко жирністю 2,5%; сметана жирністю 20%; сир м'який; масло; яйця курячі; цукор-пісок; олія соняшникова; картопля; сіль.