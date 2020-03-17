На Закарпатті евакуюють українців, які “застрягли” на словацькому кордоні

На Закарпатті на кордоні зі Словаччиною з 9 години 17 березня розпочалася евакуація громадян України, котрі не можуть перетнути кордон, повертаючись додому з ЄС.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомила речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук.

“Із 9 години 17 березня на Закарпатті на кордоні зі Словаччиною почалася евакуація громадян України, котрі “застрягли” в цій країні, повертаючись додому з ЄС. Словацька сторона у пункті пропуску “Вишнє Нємецьке - Ужгород” почала здійснювати пропуск громадян України у пішому порядку. Далі ці громадяни зупиняються на червоній лінії, за ними з української сторони приїжджає мікроавтобус, прикордонники здійснюють температурний скринінг та проводять ідентифікацію осіб. По 10 чоловік цими автобусами їх перевозять на українську сторону. Далі з кордону ці громадяни добираються додому на таксі,” - сказала Трачук.

За її словами, автобуси для цього надала Закарпатська ОДА та волонтерські організації.

Трачук додала, що особи, які перетнули кордон, підписують зобов'язання перебувати у самоізоляції протягом 14 днів.

Речниця Закарпатської митниці Держмитслужби Алла Дацюк наголосила, що процедура проходження через кордон в рамках цієї позапланової евакуації українських громадян триває 15-20 хв.

“За повідомленням словацьких колег, пропуск пішоходів через цей КПП на кодоні буде здійснюватися до 19.00 22 березня. Зараз біля кордону очікують евакуації приблизно 300 чоловік. Зранку 17 березня таким чином евакуйовано біля 100 осіб”- сказала Трачук.

Як повідомлялося, за минулу добу держкордон України перетнуло майже 86,5 тисячі осіб, більшість з них – це українці, які поверталися додому з-за кордону.

З 00:00 17 березня 2020 року в Україні скасовуються усі міжнародні регулярні рейси – авіа-, залізничні та автобусні.