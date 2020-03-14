"Захистимо своїх захисників": у Харкові пройшла акція до Дня добровольця

У Харкові пройшла акція до Дня добровольця "Захистимо своїх захисників", на якій активісти виступали проти підписаних у Мінську домовленостей.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Учасники акції тримали в руках державні прапори України, прапори з атрибутикою патріотичних організацій, а також плакати з закликами: "Ні - держаній зраді", "Ні - капітуляції", "Тоталітаризм - тяжча хвороба, ніж коронавірус", "Мізки необхідніші за маски", "Зараза - це агресія Росії!".

Деякі учасники - у медичних масках. Волонтери роздали маски усім охочим та пояснили, що акція не порушує заборону Харківської міськради на зібрання понад 60 осіб в одному місці, бо проходить не у приміщенні, а просто неба.

У Харкові пройшла акція на честь Дня добровольця / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

Лунало хорове виконання Гімну України, учасники скандували "Слава Україні - Героям слава!", "Добровольцям - дякуємо!".

"Якщо учора ми планували акцію як шанування земляків-добровольців та волонтерів, то сьогодні до цієї мети додали ще одну: попередити центральну владу, що ми проти примирення з ворогом. Підписані у Мінську домовленості - це пряма державна зрада, завдяки їй Росія як країна-агресор вийшла за межі війни та стала спостерігачем за "внутрішнім українським конфліктом". Тому ми наполягаємо, щоб усіх учасників домовленостей у Мінську з боку України було заарештовано за кримінальною статтею, пов’язаною з державною зрадою", - зазначив з трибуни акції її співорганізатор, лідер харківської організації партії "Демократична сокира" Микита Соловьйов.

Учасники акції відреагували на його виступ скандуванням "Слава Україні - смерть ворогам!".

Бійці добровольчих батальйонів згадували як 14 березня 2014 року пішли на фронт, а волонтери — як у складі харківської бригади допомагали українським військовим та переселенцям.

Інцидентів під час акції не зафіксовано.

Як повідомляв Укрінформ, на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську 11 березня, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації Президента Росії Дмитро Козак, було досягнуто домовленості щодо запровадження Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Французької Республіки та ФРН щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі.

За словами Єрмака, на засіданні ТКГ не було зроблено жодних кроків, які сьогодні створювали б правове поле для визнання представників ОРДЛО.

13 березня представники політичної партії "Слуга народу" заявили про неприпустимість участі представників ОРДЛО у переговорах України з РФ у рамках Тристоронньої контактної групи.