Хода та молебень: у Херсоні відзначили День добровольця

У Херсоні кількома заходами відзначили День українського добровольця, серед яких було і плетіння маскувальної сітки.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Добровольці – це ті люди, які знали у 2014 році, що армії практично немає, вони піднялися і пішли до військкоматів, а хтось просто пішов до добровольчих батальйонів…Добровольці – це ті, я вважаю, хто в тилу взявся допомагати армії, переселенцям, дітям», - зазначила під час заходу, організованого зранку на площі Свободи, представниця ГО «Справа громад» Оксана Погомій.

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Присутні на заході взяли участь у молебні за загиблими у російсько-українській війні, а потім провели толоку, долучившись до плетіння маскувальної сітки, яку передадуть військовим на передову.

Згодом саме з цієї центральної площі міста - площі Свободи, розпочалася хода учасників бойових дій на сході України, рідних загиблих у війні, представників обласної влади, містян – вони пройшли проспектом Ушакова до меморіалу «Слава Україні», що був збудований на честь Героїв Небесної сотні та херсонців, які загинули під час АТО/ООС.

Під час невеликого мітингу біля меморіалу «Слава Україні» активісти провели ще один молебень – молилися за те, щоб Україна вистояла, щоб не пройшла зрада.