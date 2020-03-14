На Марш патріотів у Києві вийшли п'ять тисяч людей

Марш патріотів до Дня добровольця у Києві зібрав близько п'яти тисяч осіб.

Про це повідомляє МВС у Facebook.

"Загалом участь у заходах взяли близько 5000 осіб", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, марш відбувся без порушень правопорядку.

Публічну безпеку у центрі столиці забезпечували співробітники Національної поліції України, військовослужбовці Національної гвардії України та рятувальники ДСНС України.

Як повідомляв Укрінформ, громадські організації добровольців ініціювали у Києві Марш патріотів попри рекомендації не проводити масові заходи через коронавірус.

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Марш патріотів розпочався з Михайлівської площі, звідки учасники акції пройшли Хрещатиком до вулиці Банкової і Офісу Президента, де озвучили свої вимоги до влади.

Окрім того, ввечері у суботу активісти планують провести флешмоб до Дня добровольця перед посольством РФ у Києві.