Марш патріотів проходить центром Києва

У центрі Києва проводять Марш патріотів з нагоди Дня добровольця.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Марш патріотів з нагоди Дня добровольця / Фото: Павло Багмут. Укрінформ

Люди рушили від Михайлівської площі і мають намір пройти до Європейської площі, Хрещатиком, до вулиці Банкової і Офісу Президента, де планують озвучити свої вимоги до влади.

Учасники акції несуть прапори ОУН, українські державні прапори, дехто обгорнувся державним прапором.

Обстановка спокійна. Поліція у посиленому режимі забезпечує громадський порядок.

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Організатори акції — громадська організація Об’єднання добровольців — не відмовилися від заходу попри запровадження обмежень на проведення масових заходів через коронавірус. Зокрема, діє заборона на масові зібрання понад 200 людей. Поліція має реагувати на такі порушення.

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День українського добровольця відзначається щорічно, 14 березня, починаючи з 2017 року.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

На цей час в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.