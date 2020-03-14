У Запоріжжі вшанувати загиблих добровольців зібралися сотні людей

У Запоріжжі на Майдані Героїв сотні людей зібрались, щоб вшанувати пам'ять тих, хто загинув у війні на сході України, та провести акцію до Дня українського добровольця.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми зібрались, аби згадати тих, хто поклав своє життя, захищаючи Україну. Це єдиний день, коли збираються ті, хто пішов боронити Україну. Буде хвилина мовчання, ми згадаємо імена кожного загиблого побратима. Сьогодні зібралися всі, хто вважає себе добровольцем", - сказав організатор акції, керівник запорізького "Правого сектора" Олександр Таран.

На Майдані Героїв забрались волонтери, добровольці ЗСУ, батальйонів "Донбас", "Азов". Учасники акції поклали квіти до пам'ятника Героїв Революції, після чого перейшли до Меморіалу захисників, що в парку Металургів.

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День українського добровольця відзначається в Україні 14 березня. Саме в цей день в 2014 році перші 500 бійців-добровольців Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добробату.