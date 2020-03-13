Харківщина планує закупити кілька тисяч тестів на визначення коронавірусу, в тому числі й експрес-тестів для забезпечення ними екіпажів швидкої медичної допомоги, що визначені для роботи саме з випадками корановірусної інфекції.

Про це розповів кореспонденту Укрінформу заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк.

«Ми плануємо закупити щонайменше кілька тест-систем, маємо бути готові до різного розвитку подій. Плануємо забезпечити експрес-тестами і всі бригади швидкої медичної допомоги, які визначені для роботи зі зверненнями в ургентному порядку, коли є підозра на коронавірус. Таких бригад в області 18», - розповів Черняк.

Він зауважив, що з закуплених раніше тест-систем, розрахованих на 100 досліджень, уже використали кілька десятків.

«На сьогодні в нас є певна кількість тестів в інфекційних лікарнях. Скільки було використано – точно не скажу, кілька десятків. Це було ще взимку. Це були люди, яких направляли сімейні лікарі до інфекційної лікарні. Був випадок самозвернення жінки, яка повернулася з Італії – в неї була тяжка форма грипу. Всім робили тести – коронавірусу не виявили», - сказав Черняк.

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Кошти на закуп тест-систем у регіону є, запевняє Черняк, питання лише в процедурі придбання – повній чи спрощеній.

«Ми зверталися до уряду та міністерств, чекаємо відповідь і всі роз’яснення», - зазначив він.

За його словами, на ринку вже представлені різні пропозиції виробників тест-систем – як уже перевірені, так і нові.

«Є пропозиції і китайських виробників, і від європейських держав, від київського виробника. Я думаю, ми приймемо виважене рішення. Щоб це були різні види систем – експрес-тести, тести на базі аналізаторів, які будуть розміщені у лікарнях. Ми ведемо перемовини щодо закупок», - наголосив Черняк.

Як повідомлялося, в Україні наразі підтверджено вже 3 випадки зараження новим типом коронавірусу. З 12 березня по всій країні введено карантин. На Харківщині школи та садки в Харкові та Первомайському закрили з 13 березня.