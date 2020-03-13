Донецька область потребує обладнання для аналізів на коронавірус

Донецька область – це сьогодні єдина в Україні, яка не має обладнання для здійснення аналізів на коронавірусну інфекцію.

Про це 12 березня під час пресбрифінгу в Донецькій ОДА заявила лікар Донецького обласного лабораторного центру МОЗ України Тамара Беломеря, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз усі дослідження щодо коронавірусної інфекції зосереджені на базі вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я (місто Київ), куди ми відправляємо дані для того, щоб знати, є чи немає (інфікування). У нас є одна проблема - дослідження щодо коронавірусу здійснюються методом полімеразно-ланцюгової реакції. Ми залишилися єдиною областю України, де в обласному лабораторному центрі відсутнє обладнання для здійснення цієї реакції», - сказала Беломеря.

За її словами, у зв’язку з цим, незважаючи на те, що зараз Міністерство охорони здоров’я розподіляє тест-систем між областями України, Донецький регіон не отримає їх.

Беломеря підкреслила, що обласний лабораторний центр багато разів звертався з проханням забезпечити Донеччину таким обладнанням, однак безрезультатно.

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Як повідомлялося, станом на 21.00 12 березня, за даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, у світі загалом інфіковано цим вірусом 127 863 людей, померли від нього 4718 осіб, а число тих, хто одужав, складає 68310.

В Україні наразі підтверджено вже 3 випадки зараження новим типом коронавірусу. З 12 березня по всій країні введено карантин.

11 березня ВООЗ офіційно визнала коронавірус глобальною пандемією.