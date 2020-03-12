Медичні заклади Луганщини отримали медобладнання з державного резерву

На території Сєвєродонецької підстанції Луганського регіонального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у четвер, 12 березня, відбулася передача обладнання з державного резерву для медичних закладів Луганської області.

Про це повідомляє пресслужба Луганської облдержадміністрації.

«Серед цього медичного обладнання - пульсометри, дихальні апарати для новонароджених та дорослих, інфузійні насоси для дозованого введення лікарських засобів, апарати штучної вентиляції легенів, кисневий концентратор. Матеріальні цінності з державного резерву розподілено згідно з потребами медичних закладів Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Щастя та 12 районів Луганщини», - йдеться в повідомленні.

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Як запевнила заступниця голови Луганської ОДА Катерина Безгинська, інфекційні відділення Луганщини забезпечені усім необхідним для боротьби з коронавірусом. «Очікуємо засоби індивідуального захисту в необхідній кількості. Відповідний запит відправлено до профільного міністерства», – зазначила вона.