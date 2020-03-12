У Миколаєві не має жодного апарату штучної вентиляції легень експертного класу

У Миколаєві не має жодного апарату штучної вентиляції легень експертного класу

Укрінформ
Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб не має жодного апарату штучної вентиляції легень експертного класу, тому при наявності хворих на коронавірус такі апарати будуть доставлені з обласної онкологічної та обласної клінічної лікарень.

Про це під час брифінгу 12 березня в Миколаївській облдержадміністрації, присвяченому питанню готовності області до боротьби з загрозою коронавірусної інфекції, заявила в.о. директора центру Світлана Федорова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас немає жодного апарату штучної вентиляції легень експертного класу. Є лише два апарати звичайних 2009 рок випуску. Тому прийнято рішення при наявності хворих на коронавірус такі апарати будуть доставлені нам з обласної оноклогічної та обласної клінічної лікарень", - сказала Федорова.

Вона також висловила сподівання, що їхній лікарні таки закуплять такі апарати, бо йдеться про здоров’я та життя людей. Наразі лікарні потрібно щонайменше 6 таких апаратів.

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На Миколаївщині визначено 200 ліжко-місць для стаціонарного перебування хворих з підозрою на коронавірус, з них 14 - у боксах.

Фото: oblzdrav.mk.gov.ua

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