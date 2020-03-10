У Миколаєві бракує апаратів штучної вентиляції легень для лікування інфекцій

Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних хвороб (колишня обласна інфекційна лікарня) бракує апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) та іншого необхідного обладнання в умовах наближення епідемії коронавірусу. Замість шести необхідних ШВЛ є лише два.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала в.о. директора центру Світлана Федорова.

«Апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ). Це те, що необхідно при важких пневмоніях. Будь-яких. Не лише коронавірусних. Ось є у нас реанімація на 6 ліжок, в ідеалі має бути 6 апаратів експертного класу (це мінімум). Ми маємо в інфекціонці працюючих, не експертклас, два. Вела і Евент Еволюшн. 2009 року випуску. Це ніщо. Кисневих концентраторів теж лише 2, до речі. Потрібно 10. Шість в реанімацію, по одному на відділення», - написала Федорова.

Вона також звертається до підприємців Миколаєва із закликом допомогти все це придбати для лікарні.

«Місто підприємців, зерновиків і багатих людей! Слабо купити 2 апарати. Так, по «ляму» кожен (це «середній» китаєць). Ну, хлопці! Вас же ж не повезуть рятувати до Швейцарії чи Німеччини! Сьогодні кожен сам за себе. Це той випадок, коли на лікування не приймуть ні в Києві, ні за кордоном. І в «модні» лікарні теж не приймуть. Тому як база - ми. І це правильно», - наголосила головлікар.

Вона також повідомила, що завдяки управлінню охорони здоров'я ОДА, яке перекинуло певну суму коштів на екстрений напрямок, лікарня зараз має (хоч і дуже мало) захисні костюми, респіратори та окуляри для персоналу.

Як повідомлялося, Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб підготував 7 боксів, де можна розмістити 14 пацієнтів у разі виявлення у них коронавірусу. В цілому ж, за необхідності, лікарня готова прийняти у себе 200 хворих.

Фото: vinnitsa.info