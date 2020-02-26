На Миколаївщині немає тест-систем для коронавірусу, бо всі дослідження проводить МОЗ

На Миколаївщині немає тест-систем на визначення захворювання на коронавірус – при підозрі на цей діагноз проби відправлятимуть до Києва в спеціалізовану лабораторію МОЗ.

Про це стало відомо під час брифінгу в Миколаївській облдержадміністрації, присвяченому питанню підготовки області до боротьби з загрозою коронавірусної інфекції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Не кожен хворий на грип чи ГРВІ потребує дослідження на коронавірус. У цьому немає потреби. В кожному окремому випадку рішення приймає лікар після вияснення анамнезу. Якщо клінічний випадок підпадає під підозру щодо коронавірусу, то пацієнта ізолюють і беруть проби, які відправлятимуться до спеціалізованої лабораторії Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України в місто Київ», - сказав заступник голови облдержадміністрації Олександр Трайтлі.

Присутні на пресконференції медики також підтвердили, що наразі до України надійшла обмежена кількість тест-систем на коронавірус, тому МОЗ прийнято рішення про те, що розподіляти їх по регіонах недоцільно.

Як повідомила в.о. директора Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб Світлана Федорова, центр (більше відомий як обласна інфекційна лікарня) наразі забезпечений спецодягом та предметами індивідуального захисту на випадок виявлення коронавірусу.

«На сьогодні ми маємо певний запас спецодягу та предметів індивідуального захисту на випадок виявлення коронавірусу. У січні ми закупили все необхідне і цього наразі вистачає, бо працюємо в штатному режимі. Адже окрім коронавірусу, є й інші небезпечні хвороби, які також потребують спецзахисту», - сказала Федорова.

За її словами, наразі сформовано також відповідну заявку щодо потреб засобів захисту у розрахунку 10 хворих на коронавірус щодоби, яка направлена до Міністерства охорони здоров'я. Саме воно централізовано закуповуватиме все необхідне і відправлятиме регіонам, якщо вірус буде поширюватися.

«Зрозумійте, що сьогодні купувати багато всього на запас немає сенсу, адже всі ці засоби мають свій термін придатності. Зараз ми маємо 286 захисних костюмів, 324 респіратори понад 600 масок, 24 пари окулярів, по 300 пар рукавичок та бахіл», - запевнила чиновниця.

Також центр підготував 7 боксів, де можна розмістити 14 пацієнтів на випадок виявлення у них коронавірусу; загалом же лікарня готова прийняти у себе 200 хворих.

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Що ж до апаратів штучної вентиляції легень, то їх кількість по області назвати на пресконференції ніхто не зміг. Проте заступник начальника управління охорони здоров'я ОДА Оксана Черненко зазначила, що кожна районна та міські лікарні мають їх, як мінімум два, а такі, як обласна клінічна та лікарня швидкої медичної допомоги по 10-12.

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на МОЗ, 25 лютого Бюро ВООЗ в Україні передало 30 наборів реагентів для тестування на COVID-19 до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України. Набори містять приблизно 3000 реакцій, чого вистачить для дослідження на захворювання понад 950 людей методом полімеразної ланцюгової реакції.