Прикордонники Рівненщини отримали безконтактні термометри для скринінгу прибулих

Безконтактні термометри для зняття температурних показників людей, які в'їжджають в Україну з-за кордону, отримали прикордонники Рівненщини.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Сьогодні від Рівненської ОДА для прикордонної служби передали 17 спеціальних безконтактних термометрів. В аеропорту Рівного та пропускних пунктах на кордоні з Білоруссю будуть обстежувати усіх подорожуючих людей на наявність високої температури», - йдеться у повідомленні.

Прикордонники розповіли, що готові до роботи у посиленому режимі, наразі працюють в захисних масках та рукавичках.

Крім того, голова Рівненської ОДА Віталій Коваль проінспектувавінфекційне відділення Сарненської ЦРЛ, де за потреби будуть розміщувати хворих із підозрою на коронавірус. У лікарні є необхідна кількість халатів, масок, усіх захисних засобів і розхідних матеріалів, а також спеціальний одяг для медичних працівників. Вони розповіли, що пройшли інструктаж, тож знають, як діяти у разі загострення ситуації.

Як повідомлялося, на Рівненщині для роботи у складних умовах на випадок боротьби з коронавірусом визначено два медзаклади - Сарненська центральна районна та Рівненська центральна міська лікарні.

20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх автобусами перевезли в Нові Санжари на Полтавщині, де вони перебувають на обсервації у медичному центрі Нацгвардії.

Загалом на обсервації перебуває 94 людини - включно з екіпажем та супроводжуючими особами. Разом із ними у медцентрі в ізоляції перебуває і міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Станом на ранок 26 лютого на коронавірус по всьому світу захворіли 81 002 людини, загинули 2762 і одужали 30 098 осіб.