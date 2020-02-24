У Рівненській ОДА назвали три санаторії, де можна розмістити людей на карантин

У Рівненській області для надання допомоги особам із підозрою на коронавірус можна залучати, крім двох визначених інфекційних лікарень, приймні ще три санаторії.

Про це заявила головний спеціаліст Управління охорони здоров’я облдержадміністрації Людмила Яценя, повідомляє управління на своїй сторінці у Facebook.

«Є ще три об’єкти, які можна залучати до надання меддопомоги особам з підозрою на 2019 – nCoV. Це три санаторії у Новоставі Рівненського, Козині Радивилівського та Степані Сарненського районів», - сказала Яценя.

Крім того, за її словами, дві лікарні в області –Рівненська центральна міська та Сарненська центральна районна – готуються до роботи у складних умовах на випадок боротьби з коронавірусом.

З резервного фонду МОЗ України виділив необхідні засоби захисту від небезпечного вірусу.

Як повідомляло агентство, станом на 24 лютого 2020 року у світі зареєстровано 79 360 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 619 - летальні. Одужало вже 25 360 осіб.

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.

фото: Рівненська ОДА