У Рівненській ОДА назвали три санаторії, де можна розмістити людей на карантин
Про це заявила головний спеціаліст Управління охорони здоров’я облдержадміністрації Людмила Яценя, повідомляє управління на своїй сторінці у Facebook.
«Є ще три об’єкти, які можна залучати до надання меддопомоги особам з підозрою на 2019 – nCoV. Це три санаторії у Новоставі Рівненського, Козині Радивилівського та Степані Сарненського районів», - сказала Яценя.
Крім того, за її словами, дві лікарні в області –Рівненська центральна міська та Сарненська центральна районна – готуються до роботи у складних умовах на випадок боротьби з коронавірусом.
З резервного фонду МОЗ України виділив необхідні засоби захисту від небезпечного вірусу.
Як повідомляло агентство, станом на 24 лютого 2020 року у світі зареєстровано 79 360 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 619 - летальні. Одужало вже 25 360 осіб.
В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.
фото: Рівненська ОДА