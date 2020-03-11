У Житомирі через загрозу коронавірусу скасували відключення води і ремонт водогону

У Житомирі через загрозу поширення коронавірусу скасували ремонтні роботи на водогоні та відключення води по всьому місту, що планували на 12 березня.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Житомирводоканал» у Facebook.

«Уряд затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення Covid-19, у зв'язку із чим скасовується проведення ремонтних робіт із заміни запірної арматури. 12 березня водопостачання у місті не буде призупинено», - йдеться у повідомленні.

Раніше водоканал планував масштабні роботи із заміни запірної арматури. Зокрема, 12 березня збиралися замінити 8 несправних засувок.

У зв’язку із ремонтними роботами по всьому місту анонсували відключення води майже на добу.

Як повідомляв Укрінформ, cьогодні Кабінет міністрів на своєму засіданні ухвалив рішення про запровадження з 12 березня до 3 квітня карантину в навчальних закладах, а також затвердив низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Згідно з останніми даними карти глобального поширення коронавірусу, створеної Дослідницьким центром системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, наразі у світі зафіксовано понад 121 тис. випадків зараження вірусом, 66 216 осіб одужали, 4369 людей померло.

Фото: zhitomir.info